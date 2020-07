De commentatoren van Eleven Sports: Filip Joos is er al, straks ook Vandenbempt en Nzeyimana

Er zijn gelukkig ook al enkele zekerheden bij Eleven Sports. De sportzender zal op zes kanalen uitzenden en één ervan zal 24 op 24 uur en 7 op 7 dagen over Belgisch voetbal gaan. Eleven stelde ook al een deel van het team van commentatoren en analisten voor. Aan Vlaamse zijde krijgt commentator Filip Joos het gezelschap van analisten Gunther Van Handenhoven en Gilles De Bilde. Net als De Bilde ligt Hein Vanhaezebrouck langer onder contract bij Eleven.

Om in de publiciteit te blijven, zal Eleven Sports de andere namen maar mondjesmaat lossen. De namen van VRT-gezichten Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana zijn nagenoeg een zekerheid. Ze maken deel uit van een deal waarin Extra Time wordt betrokken. Als Eleven Sports die VRT-gezichten mag laten commentariëren, mag VRT het voetbalpraatprogramma behouden.

Eleven Sports stapt af van het door Play Sports geïntroduceerde studiogesprek voor en na de wedstrijd. Als er wordt nagekaart, is het bij de hoofdingang van het stadion waar supporters zullen worden geïnterviewd. Wedstrijden worden begeleid door een commentator, die in sommige gevallen wordt bijgestaan door een co-commentator en interviewer langs de lijn. Dat geldt voor de wedstrijden op vrijdagavond (20.45 uur) en zondag (13.30 uur en 18.15 uur)

Eleven Sports biedt voor 14,99 euro per maand (of 149 euro per jaar) al het voetbal aan dat het in portefeuille heeft Als alleen het Belgisch voetbal je interesseert, kost het 10,99 euro per maand (of 109 euro per jaar). Er moet nog wel een akkoord worden gevonden met Proximus en Telenet om het voetbal op de gebruikelijke manier bij de supporter te brengen.