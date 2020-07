Trump prijst “kracht” van relaties tussen Verenigde Staten en Mexico

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag de “kracht” van de relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico geprezen, tijdens zijn eerste ontmoeting met de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador in het Witte Huis.

“De relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico was nog nooit zo goed als nu”, zei Trump aan de verslaggevers. De Republikeinse president werd in 2016 verkozen, en beloofde in zijn verkiezingscampagne om een muur te bouwen op de grens van Mexico en de Verenigde Staten, en Mexico daarvoor te doen betalen. Tijdens zijn campagne noemde hij geïmmigreerde latino’s “vuile types”, en beschuldigde hij de Mexicaanse regering ervan moordenaars en verkrachters naar Amerika te sturen.

Foto: Photo News

“Elk van ons werd verkozen met de belofte om corruptie te bestrijden, de macht aan het volk te geven en voorrang te geven aan de belangen van zijn land”, zei Trump tegen Andres Manuel Lopez Obrador. “Ik doe het en jij doet het”, ging hij verder.

Ook de Mexicaanse president sloeg een erg verzoenende toon aan tegenover zijn Amerikaanse collega. “Ik wil je bedanken voor je begrip”, verklaarde hij, en voegde toe dat er geen reden is waarom de “zeer goede politieke relaties” tussen beide landen zouden verslechteren.

De eerste ontmoeting tussen beide presidenten kwam er officieel om de inwerkingtreding van het nieuwe Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord te vieren.