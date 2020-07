Oxfam: “Tegen eind 2020 kunnen per dag 12.000 mensen sterven door honger wegens coronacrisis”

Liefst 12.000 mensen zouden aan het eind van het jaar per dag kunnen sterven als gevolg van honger gelinkt aan het coronavirus. “Dat zijn mogelijk meer slachtoffers dan dat er aan de ziekte zelf kunnen sterven”, waarschuwt Oxfam in een nieuwe briefing die donderdag werd gepubliceerd aan de vooravond van een nieuw rapport van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

“Voor miljoenen mensen komt het coronavirus bovenop een groeiende voedselonzekerheid”, zegt Thierry Kesteloot, beleidsmedewerker voedselsystemen voor Oxfam België. “Het is geen kwestie of er genoeg voedsel beschikbaar is, maar van toegang tot voedsel. Ondertussen blijven de mensen aan de top winst maken: acht van de grootste voedsel- en drankbedrijven betaalden sinds januari meer dan 18 miljard dollar aan aandeelhouders, zelfs toen de pandemie zich over de hele wereld verspreidde – tien keer meer dan wat de VN zegt dat nodig is zodat mensen geen honger meer lijden. Dit illustreert hoezeer ons voedselsysteem kapot is”.

Geld nodig

De briefing onthult de tien ergste hongerhaarden ter wereld, plaatsen zoals Venezuela en Zuid-Soedan waar de voedselcrisis erger wordt als gevolg van de pandemie. Het belicht ook opkomende epicentra van honger, in middeninkomenslanden als India, Zuid-Afrika en Brazilië.

“Regeringen kunnen nu levens redden door de Covid-19 humanitaire oproep van de VN volledig te financieren, door ervoor te zorgen dat de hulp terechtkomt bij degenen die deze het hardst nodig hebben en door de schulden van de ontwikkelingslanden kwijt te schelden, zodat er geld vrijkomt voor sociale bescherming en gezondheidszorg. Op langere termijn moeten regeringen voedselsystemen omvormen naar systemen die fair, duurzaam en veerkrachtig zijn”, besluit Kesteloot.