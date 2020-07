Na de zaak van Waasland-Beveren: dit waren de drie meest memorabele zaken ooit in het Belgisch voetbal, dankzij het BAS

Waasland-Beveren kreeg woensdag gelijk van het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) en speelt volgend seizoen dus mogelijk toch nog in 1A. Door de coronacrisis zijn er echter geen (openbare) zittingen, wat wel jammer is. In het verleden leverden die soms ongelofelijke taferelen op.

LEES OOK. Chaos na uitspraak BAS: degradatie Waasland-Beveren voorlopig ongedaan gemaakt, crisisberaad bij Pro League

LEES OOK. Wat nu? Competitie op 7 augustus te laten starten wordt heel moeilijk na beslissing van BAS: met 16, 17, 18 of zelfs 20? (+)

Bico en zijn last minute ‘transfers’

Je moet al héél slecht bezig zijn als het BAS je de licentie weigert. Het overkwam tot nu toe enkel White Star Brussel - dat in 2016 kampioen werd in tweede klasse, maar toch moest zakken - en het FC Brussels van Johan Vermeersch. Hoewel John Bico het top deed als trainer, maakte hij er als grote baas immers een potje van. Lonen werden vaak te laat (of niet) betaald, want ondanks een ‘investeerder’ uit Dubai was er geld tekort. Tijdens de zitting klaarde nochtans de hemel op. Plots meldde Bico dat Noël Soumah – met wie maatje Mogi Bayat al dagen had zitten leuren – verkocht was aan AA Gent.

240.000 euro extra in het laatje! Ook pakte Bico uit met een mail van Marina Granovskaia, de sportieve baas van Chelsea. Zij had vlak voor de zitting 485.000 euro geboden op Sean Aerts (22), een bankzitter. Een totaal ongeloofwaardige transfer die Bico geregeld kreeg omdat hij ooit Hazard naar Chelsea had gebracht. Maar zelfs dat mocht niet baten. White Star zag zijn stekje in 1A naar Eupen gaan. Aerts zag zijn transfer naar Chelsea in het water vallen en speelt nu bij Spouwen Mopertingen in de tweede klasse amateurs.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

De surprise act van Eddy Wauters

In 2017 moest Antwerp een White Star-scenario vrezen. Na de titel in 1B oordeelden de leden van de Licentiecommissie dat er niet genoeg transparantie was over de financiële middelen. Ze vermoedden dat Paul Gheysens – die zich net had geout als eigenaar – een stroman was voor “een ultieme geldschieter’. Naar het BAS dan maar, waar Gheysens wel nog een onaangenaamde verrassing te wachten stond.

Niemand minder dan oud-voorzitter Eddy Wauters, bij wie de club nog meer dan een miljoen euro in het krijt stond, zorgde voor een surprise act door langs te komen en het woord te vragen. Dat kreeg hij ook, maar hoewel hij twintig minuten een emotioneel betoog hield om uit te leggen waarom Antwerp de licentie niet verdiende, besliste het BAS in een paar minuutjes om de licentie toch toe te kennen. Wauters droop ontgoocheld af, de Great Old promoveerde na dertien jaar weer naar eerste klasse.

Foto: Photo News

Lekker zweten bij de volleybalsters

In juli vorig jaar moest het BAS een uitspraak doen in de zaak van de eeuw: het matchfixingdossier rond KV Mechelen. Het was als een circus begonnen, met drie gewraakte voorzitters, en het eindigde als een circus. Vanwege de enorme belangstelling week men uit naar het Euro Volley Center in Vilvoorde: geen goeie keuze. In een aftands zaaltje zonder airco en water zaten de arbiters, advocaten en journalisten te baden in het zweet.

Dan maar het raam openzetten, maar door het luchtverkeer en een bende volleyballende vrouwen verstond je soms geen woord van de pleidooien, want ze waren ook micro’s vergeten. En dan was er nog die bizarre beslissing. Malinwa werd schuldig bevonden aan competitievervalsing, maar het BAS voegde eraan toe dat de club niet kon degraderen, omdat volgens het reglement van de voetbalbond de vordering vóór 15 juni van het betrokken seizoen moest worden ingediend. En toen was er nog niks aan het licht gekomen.