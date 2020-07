“Ahold Delhaize overweegt bod op Hema”

Ahold Delhaize overweegt om zich te mengen in de strijd om Hema. Dat meldt de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad donderdag op basis van ingewijden. Het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf heeft volgens bronnen van de krant zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname te onderzoeken.

Ahold Delhaize zou met overname vooral willen voorkomen dat concurrent Jumbo Hema inlijft. Daarnaast hoopt het concern op kruisbestuiving tussen Hema en de supermarkten van Ahold Delhaize. Een woordvoerder van Ahold Delhaize wilde tegenover de krant niet reageren.

Hema is sinds vorige maand in handen van een groep schuldeisers. Zij grepen de macht bij het bedrijf, in ruil voor het wegstrepen van 300 miljoen euro aan schulden, waarna de warenhuisketen afscheid nam van Marcel Boekhoorn als eigenaar.

De naam van Jumbo circuleert volgens het FD al langer als potentiële koper. Wie Hema wil overnemen, heeft tot maandag tijd om de interesse voor de winkelketen kenbaar te maken. Vorige maand raakte al de interesse van Mirage Retail Group bekend, het moederbedrijf van de Nederlandse keten Blokker.

Hema telt naar eigen zeggen wereldwijd meer dan 750 winkels en 19.000 medewerkers. De keten is actief in twaalf landen, waaronder België. In ons land zijn er ongeveer honderd winkels.