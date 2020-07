Grijze donderdag, maar dit weekend biedt (beetje) beterschap

Het is donderdag eerst bewolkt met kans op regen, maar later op de dag wordt het droger met opklaringen in het zuiden en het centrum van het land. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 27 graden in het zuiden. ‘s Avonds en ‘s nachts is het weer zwaarbewolkt met vooral op het einde van de nacht regen of buien, bij minima tussen 13 of 16 graden. Dat zegt het KMI.

De weersverwachtingen voor donderdag. Foto: KMI

Vrijdag is het betrokken met regen, die van de kust naar de Ardennen trekt. In de namiddag zijn er opnieuw opklaringen, maar er is nog steeds kans op een lokale bui. De maxima schommelen tussen 17 graden aan zee en in de Ardennen tot 21 graden elders.

In het weekend blijft het op de meest plaatsen droog. Zaterdag is het wisselend bewolkt, met brede opklaringen aan de kust en maxima tussen 15 en 19 graden. Zondag is er eerst veel zon, maar neemt de bewolking in de loop van de dag toe met maximumtemperaturen tot 20 graden.

Ook maandag en dinsdag is het droog met zonnige perioden, bij temperaturen tot 23 à 24 graden. Woensdag wordt het weer wisselend bewolkt met kans op buien. De maxima liggen dan weer rond 22 en 23 graden.