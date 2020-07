Standbeeld van Melania Trump in brand gestoken in Slovenië

Een houten standbeeld van de Amerikaanse first lady Melania Trump dat in haar geboortestad Sevnica, Slovenië stond, is in brand gestoken. Het werd ondertussen weggehaald door de kunstenaar.

Het voorval gebeurde op vier juli, de Amerikaanse nationale feestdag, en werd de dag daarna weggehaald door maker Ben Downey, een Amerikaan die in Berlijn woont. Het standbeeld dat uit de stam van een levende lindeboom zou zijn gesneden, heeft er ongeveer een jaar gestaan.

‘Ik wil weten waarom ze het gedaan hebben’, aldus Downey die had gehoopt dat het kunstwerk een open debat zou stimuleren over de politieke situatie in de Verenigde Staten. Melania Trump heeft als een Sloveense getrouwd met een Amerikaan immers zelf een migratieachtergrond.

Film

Downey heeft de brand aangegeven bij de politie en hoopt met de daders te kunnen spreken. Hij wil hen interviewen voor een film die hij aan het maken is voor zijn tentoonstelling die in september in Slovenië zal openen.

‘Het onderzoek in deze zaak is nog niet afgerond, dus we kunnen geen details bekendmaken’, zei Alenka Drenik, de plaatselijk politiewoordvoerster, aan het persagentschap Reuters.

Blauw mantelpakje

Het gezicht van het beeld toonde niet veel gelijkenis met de Amerikaanse first lady, maar het blauwe mantelpakje verwees duidelijk naar wat Melania Trump aan had tijdens de eedaflegging van heer echtgenoot in 2017.

Er is nog geen reactie vanuit het Witte Huis op de beschadiging van het beeld.

Vorig jaar werd in de Sloveense hoofdstad Ljubljana al een groot houten standbeeld van Donald Trump in brand gestoken. Dat werd ontworpen door een lokale kunstenaar.