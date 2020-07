Twaalf doelpunten scoorde Sergio Ramos dit seizoen al voor Real Madrid. Waaronder enkelen met het hoofd. De kapitein van Los Blancos oefende zijn kopballen deze week op training, met succes. Hij knikte meerdere karen krachtig raak. Vervolgens liet hij in een video zien wat daarvoor zijn geheim is: zijn nekspieren trainen in de gym.