De gouverneur van de Russische regio Chabarovsk is donderdag nabij zijn huis opgepakt op verdenking van het organiseren van moorden en poging tot moord. Dat bericht het Russische staatsnieuwsagentschap Tass.

Sergej Foergal wordt ervan beschuldigd in 2004 en 2005 een onbepaald aantal zakenmannen te hebben laten ombrengen in de regio’s Chabarovsk en Amoer. Eerder werden vier leden van een misdaadbende opgepakt in het dossier.