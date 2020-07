Oefenmatch tussen Genk en Gent afgelast na vermoeden van coronavirus bij Paul Onuachu

KRC Genk en AA Gent zouden normaal zaterdag tegenover elkaar staan in een oefenmatch, maar dat plan gaat niet door. Op vraag van de Buffalo’s werd de partij geannuleerd. Dat is het gevolg van het nieuws over Genk-aanvaller Paul Onuachu, die vermoedelijk besmet is met het coronavirus.

LEES OOK (N+). Coronastress bij Genk: aanvaller Onuachu zou positief getest hebben, rest van de kern houdt adem in

Er heerst ongerustheid bij Genk door het vermoeden van besmetting van Onuachu. Genk wil zo snel mogelijk duidelijkheid. Het vermoeden bestaat dat de spits de besmetting opliep in ons land, want bij aankomst in België testte hij nog negatief.

Genk speelt vanavond normaal gezien zijn eerste oefenmatch tegen Eendracht Termien. Ook die spelers werden voor alle zekerheid op corona getest, iedereen testte negatief. In het KBVB-protocol rond corona staat dat een match mag doorgaan als een speler positief getest heeft. Wel moet de tegenstander op de hoogte gebracht worden.

Zo werd ook Gent - de tegenstander van zaterdag - ingelicht. De Buffalo’s willen geen risico nemen en annuleerden het duel op basis medische gronden, waarbij verwezen werd naar het Pro League protocol. Gent, dat eerder al een oefenduel met Moeskroen schrapte, gaat nu op zoek naar een nieuwe tegenstander.