Twee doden en zestien vermisten na overstromingen in Nepalees dorp

Minstens twee mensen zijn om het leven gekomen en zestien anderen zijn vermist bij een grote overstroming in een dorp in Nepal. Dat hebben functionarissen bekendgemaakt.

Door de overstromingen, veroorzaakt door de moesson, is de rivier Bhotekoshi buiten de oevers getreden en zijn tientallen huizen weggespoeld. Ook is de weginfrastructuur in de gemeente Bahrabise verwoest.

Nimphunjo Sherpa, de burgemeester van het getroffen gebied, zei dat de reddingswerkers niet in staat waren de plaats te bereiken, hoewel vier mensen onmiddellijk medische hulp nodig hebben.

In Nepal kost de moesson of het regenseizoen, dat van juli tot september duurt, elk jaar aan honderden mensen het leven.