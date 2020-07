Roompot opent nieuw natuurpark in Limburg

Hechtel-Eksel - Het Nederlandse Roompot opent in 2021 een nieuw natuurpark met 121 vakantiewoningen in het Limburgse Eksel. Het vakantiepark wordt in het uitgestrekte natuurdomein Bosland in de recreatiezone van het Exelshof geïntegreerd. De eerste omgevingswerken zijn in februari al gestart, zodat de eerste gasten er volgende zomer terechtkunnen.

“België is een belangrijke groeimarkt voor Roompot. Bosland is een fantastische omgeving en een grote troef voor wie we vanaf volgend jaar in het park zullen mogen verwelkomen”, zegt CEO Jurgen van Cutsem. Na Breeduyn Village in Bredene en La Clusure nabij de Luxemburgse grens opent Roompot met het natuurpark in Eksel een derde park in ons land.

“De komst van dit nieuwe vakantiepark betekent weer een extra troef voor het toerisme in Limburg”, reageert Igor Philtjens (Open Vld), gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Toerisme Limburg. “Het versterkt ons aanbod voor gezinnen - een van onze belangrijkste doelgroepen - doordat het perfect beantwoordt aan hun vraag. Bovendien bewijst dit initiatief dat ons nabijgelegen hefboomproject ‘Fietsen door de Bomen’ niet alleen heel wat toeristen, maar ook belangrijke investeerders aantrekt.”

De Belgen blijken qua aantal de op twee na belangrijkste groep gasten te zijn voor Roompot. Het bedrijf kijkt naar eigen zeggen dan ook uit naar een uitbreiding van zijn parkenportfolio in België.

In totaal heeft Roompot meer dan 165 vakantieparken in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje. Volgend jaar plant de groep zijn aanbod uit te breiden met minstens zeven nieuwe parken en resorts. Roompot is Europa’s tweede en Nederlands grootste aanbieder van vakantiewoningen, klinkt het.