Gemiddeld aantal besmettingen met coronavirus licht gestegen

Het aantal bevestigde coronagevallen is licht gestegen. Het gemiddeld aantal besmettingen gedurende zeven dagen bedraagt nu 86 per dag, zo blijkt donderdag uit de jongste update van Sciensano. Woensdag meldde het gezondheidsinstituut nog een zevendaags gemiddelde van 85,1.

In totaal zijn er sinds het begin van de coronapandemie nu 62.210 bevestigde besmettingen met het coronavirus gemeld, tegenover 62.123 op woensdag. De voorbije 14 dagen waren er 10,4 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In een groot aantal gemeenten zijn de laatste twee weken geen besmettingen meer vastgesteld. Onder meer in het zuiden van West-Vlaanderen, rond Wevelgem en Staden, is er nog een verhoogde verspreiding in vergelijking met de rest van het land.

Sciensano telde inmiddels 9.778 overlijdens door corona in ons land. Gemiddeld zijn er nog 3,4 sterfgevallen per dag. De meeste dodelijke slachtoffers van het virus hebben een hoge leeftijd, maar er zijn inmiddels al minstens 38 mensen van onder 45 jaar gestorven. Wellicht zijn het er meer, want van meer dan 2.700 overlijdens is de leeftijd niet beschikbaar in de statistieken.

Sinds enige tijd volgt Sciensano de COVID-19-epidemie op aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen, de nieuwe bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen en de sterfgevallen. Dat laat toe om het weekendeffect uit te vlakken.