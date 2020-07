Zieke kinderen, dode paarden en prei van lood: de loodzware geschiedenis van de Umicore-fabriek in Hoboken

Hoboken -

“Plant er prei en je oogst loden pijpen.” Zo zegt een oud gezegde over Hoboken. Prei mag je er al vijftig jaar niet meer planten, lood zit er nog altijd in het bloed van de kinderen. Dit is het verhaal van ‘de Zilver’, de metaalfabriek langs de schelde. Waar destijds meer roet dan sneeuw uit de lucht viel, waar de bijtende lucht gaten in het wasgoed brandde en waar paarden van giftig gras doodvielen. Het verhaal van een bedrijf dat zijn buren betaalde om te zwijgen over al die dingen, dat zich vervolgens ontpopte tot “het meest duurzame ter wereld” en dat nu worstelt met zijn dubbele persoonlijkheid.