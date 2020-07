‘Glee’-actrice “vermoedelijk overleden” na boottocht met zoontje (4): “Mama ging zwemmen maar kwam nooit terug”

De Amerikaanse actrice Naya Rivera (33) is vermist na een boottocht met haar vierjarige zoon in Californië. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Haar zoon is ongedeerd en alleen aangetroffen in de boot, meldt CBS Los Angeles. De actrice is vooral bekend voor haar rol in de serie ‘Glee’.

“Just the two of us”, “Met zijn tweetjes” schreef Naya Rivera in haar laatste bericht op Twitter bij een foto waarop ze haar 4-jarige zoontje Josey een kus geeft. Daarna maakte het duo een tochtje op een gehuurde boot op het meer Piru, ten noorden van Los Angeles.

Het is nog niet duidelijk wat er is fout gelopen, maar woensdag omstreeks vijf uur vonden agenten van het district Ventura de slapende jongen alleen op de boot. Volgens Amerikaanse media vertelde hij aan de agenten dat zijn moeder was gaan zwemmen, maar nooit terugkwam. Daarop werd meteen een zoekoperatie opgestart. Die bleef voorlopig zonder resultaat, en werd na zonsondergang tijdelijk gestaakt. Er zou donderdagochtend plaatselijke tijd opnieuw naar de actrice gezocht worden, maar de lokale autoriteiten gaven al aan dat de vrouw “vermoedelijk overleden” is.

Naya Rivera werd in de Verenigde Staten bekend als kindsterretje in de sitcom The royal family, maar werd wereldwijd beroemd door haar rol in de succesvolle musicalserie Glee.