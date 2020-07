FC Barcelona sleept Nike voor de rechter omdat truitjes verkleuren bij het wassen

FC Barcelona daagt Nike voor de rechter omdat de nieuwe voetbaltruitjes van de club “defecten vertonen”. De kleuren van de Catalaanse voetbalclub zouden bij het wassen door elkaar lopen, een productiefout die de sportkledingproducent kon vermijden.

Ondanks corona - en anders dan in ons land - is de voetbalcompetitie in Spanje opnieuw opgestart. Met nog enkele wedstrijden te gaan strijden de clubs om het kampioenschap in La Liga. Naar goede gewoonte showen ze daarbij de voetbalshirts voor het volgend seizoen, dat trekt immers de verkoop van de truitjes op gang. Ook Barça wilde de kassa in de fanshops alvast doen rinkelen door Lionel Messi, Luis Suárez en hun ploeggenoten te laten opdraven in de nieuwe tenues. Maar dat draait dus anders uit nu de truitjes “defecten vertonen”.

Bij het wassen van de shirts zouden de kleuren van de club - blauw en rood - door elkaar lopen. Een groot probleem voor de Catalaanse voetbaltrots. Volgens The Financial Times zou het bestuur van Barça nu een compensatie eisen van zo’n 15 à 20 miljoen euro. Afwachten of een rechter de club gelijk geeft en de Amerikaanse producent van sportkleding opdraagt dat bedrag te betalen. Het probleem zou in ieder geval verholpen moeten zijn in augustus, wanneer de Champions League hervat.