Gedupeerde klanten kunnen Volkswagen voor Belgische rechtbank vervolgen voor Dieselgate

Belgische automobilisten die indertijd een wagen van Volkswagen kochten waarvan naderhand bleek dat geknoeid was met de emissiegegevens, kunnen de fabrikant daarvoor vervolgen voor Belgische rechtbanken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld.

In 2015 barstte het schandaal los rond de sjoemelsoftware bij Volkswagen die testresultaten vervalste - ook bekend als Dieselgate. In Oostenrijk had consumentenvereniging VKI een vordering ingesteld tegen de Duitse autofabrikant voor de schade die 574 Oostenrijkse consumenten door het schandaal hadden geleden. Ze voert immers aan dat de waarde van de wagens lager lag dan de werkelijk betaalde prijs.

Volkswagen betwistte echter de internationale bevoegdheid van de Oostenrijkse gerechten. Het Landesgericht Klagenfurt stapte daarop naar het EU-Hof om daarover duidelijkheid te scheppen. De rechters in Luxemburg stellen dat een fabrikant die zich schuldig maakt aan onrechtmatige manipulaties van wagens die in een andere lidstaat op de markt worden gebracht, wel degelijk daar kan worden gedagvaard.

Het Hof zegt immers dat wanneer voertuigen door de fabrikant ervan in een lidstaat onrechtmatig zijn voorzien van sjoemelsoftware, alvorens deze voertuigen in een andere lidstaat worden gekocht, de plaats waar de schade intreedt zich in deze laatste lidstaat bevindt. Hoewel deze voertuigen vanaf de installatie van deze software een gebrek vertoonden, oordelen de rechters dat de aangevoerde schade pas op het moment van de aankoop van die voertuigen is ingetreden door de aankoop ervan tegen een hogere prijs dan de werkelijke waarde ervan.