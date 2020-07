Coopman (Antwerp) maanden out met zware knieblessure, morgen al operatie

Domper voor Antwerp en in de eerste plaats Sander Coopman. De 25-jarige middenvelder scheurde woensdag in de oefenmatch tegen Eupen (0-1 verlies) de voorste kruisband van de linkerknie volledig af. Hij staat minstens een halfjaar aan de kant.

Coopman liet deze voormiddag een scan pakken. Daarbij kwam het kruisbandletsel aan het licht. Ook zijn meniscus liep schade op. De West-Vlaming gaat morgen al onder het mes. Nadien wacht hem een maandenlange revalidatie.

Coopman kwam vorige zomer over van KV Oostende. In zijn eerste seizoen voor de Great Old speelde hij dertien wedstrijden. Na de komst van Ivan Leko hoopte de aanvallende middenvelder op een nieuwe start met meer speelkansen. Met een doelpunt en een assist in de oefenmatch tegen Brasschaat liet hij ook meteen wat zien. Nu zit er helaas niets anders op dan een halfjaar te revalideren.