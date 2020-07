Parket Leuven waarschuwt voor plaag “sleutelloze” autodiefstallen

Leuven - Het parket van Leuven waarschuwt voor een plaag van zogenaamde “keyless thefts” of “sleutelloze diefstallen” van dure wagens, voornamelijk van het merk Toyota. In Leuven zijn de afgelopen maand op die manier vier wagens gestolen en in de regio Brussel vonden nog tien gelijkaardige diefstallen plaats. Het parket vraagt dan ook om extra waakzaam te zijn.

“Keyless theft komt voor bij auto’s die geopend en gestart kunnen worden via afstandsbediening en waarbij geen sleutel nodig is”, zegt het parket. “De dieven pikken via apparaatjes het signaal op van de afstandsbediening die in de woning ligt. Wanneer de auto dicht genoeg bij het huis is geparkeerd, kan het signaal door de muren en het glas van het huis dringen en worden verlengd tot aan de auto.”

Tijdens de afgelopen maand werden in het gerechtelijk arrondissement Leuven vier auto’s op die manier gestolen, voornamelijk auto’s van het merk Toyota. Daarnaast vonden nog eens tien dergelijke autodiefstallen plaats, alleen al in de maand juni 2020. De diefstallen gebeurden in Anderlecht, Schaarbeek, Kortenberg, Sint-Genesius-Rode, Sint-Lambrechts-Woluwe, Wezembeek-Oppem, Merchtem, Roosdaal, Jette, Kraainem, Aarschot, Leuven en Aartselaar.

“Omwille van de plotse opmars van dit soort diefstal, vragen we om extra waakzaam te zijn”, vervolgt het parket. “Kijk uit naar verdachte personen rond voertuigen op opritten en rond woningen. Om de ‘keyless theft’ te voorkomen, kan u uw afstandsbediening binnenshuis bewaren in een metalen doos, of uw auto verder van uw woning parkeren.”