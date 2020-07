Opvangcentrum Parelstrand in Lommel sluit eind augustus

Lommel - Het opvangcentrum Parelstrand in Lommel gaat eind augustus dicht, zo meldt Het Belang van Limburg donderdag. In het centrum verblijven momenteel zo’n 870 asielzoekers. “Dat aantal is altijd een probleem geweest voor een gehucht van 3.000 mensen als Lommel-Kolonie. Ik ben tevreden dat minister De Block woord gehouden heeft”, bevestigt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

De geplande afbouw van het Lommelse asielcentrum zou tegen eind december 2019 gebeuren, maar Fedasil verlengde de opvangperiode voor onbepaalde tijd. Federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) maakte aan het stadsbestuur wel duidelijk dat het Parelstrand het eerste tijdelijke asielcentrum in België zou zijn dat gesloten zou worden. Door de verminderde instroom zal het park afgebouwd worden door 35 à 50 mensen per dag naar andere centra te verplaatsen.

Het asielcentrum heeft een vergunning voor 950 asielzoekers, maar dat lag volgens burgemeester Bob Nijs (CD&V) te hoog voor de buurt van zo’n 3.000 mensen. “Dat aantal weegt op de omgeving en op de mensen. Die buurt is niet gemaakt om zoveel mensen op te vangen en dat heeft toch tot frustraties geleid”, zegt Nijs. “Voor de buurtbewoners zal dit een opluchting zijn, maar het is een dubbel verhaal. De werknemers en vrijwilligers hebben zich de afgelopen twee jaar heel hard ingezet.”

Een toekomstige heropening is niet uitgesloten, maar het stadsbestuur hoopt wel meer betrokken te worden. “We zijn nooit betrokken geweest bij zowel de opening, verhoging als sluiting. Ik krijg het nieuws op mijn bord, maar als stad hebben we altijd het mogelijke gedaan om ons als gastvrije stad op te stellen en mensen te ontvangen”, stelt Nijs. “De aantallen zijn voor een gehucht als Lommel-Kolonie wel te veel geweest, dus die zijn niet meer terug bespreekbaar. Ook de flankerende maatregelen - zoals tijdsbesteding, ruimte en ontspanning - moeten navenant zijn, en dat was zeker niet het geval.”