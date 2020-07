Kleurencodes voor vakantiegebieden? Opgepast: ga (nog) niet af op informatie op website van Buitenlandse Zaken

Wie op vakantie trekt naar een risicogebied voor het coronavirus, moet rekening houden met een eventuele quarantaine bij terugkeer naar België. De regering zal daarvoor werken met kleurcodes, die zullen worden gecommuniceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Al moet wie op korte termijn vertrekt wel opletten: de gegevens van het ministerie worden pas later vandaag aangepast.

Het Overlegcomité met de verschillende ministers-presidenten bereikte woensdag een akkoord over de kwestie of Belgen die na hun vakantie terugkeren naar het land in quarantaine moeten. Daarvoor zal gewerkt worden met kleurcodes.

Rode zones zijn steden, gemeenten of regio’s die opnieuw in lockdown worden gebracht. Die lijst kan op basis van de adviezen van experts van dag tot dag uitgebreid of aangepast worden. Voor dergelijke zones vaardigt België een formeel reisverbod uit. Reizigers die desondanks toch vertrekken zullen na hun terugkeer behandeld worden als ‘hoogrisicocontacten’. Dat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten. Wie terugkomt uit zo’n zone zal via de huisarts getest moeten worden. Bij een negatieve test volgt een verplichte quarantaine van negen dagen tot een tweede test.

LEES OOK. Torenhoge boetes en zware straffen voor wie reisadvies negeert: dit betekenen de kleurcodes voor jouw bestemming (+)

Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld op basis van objectieve epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af, maar is er geen formeel verbod. Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en quarantaine te ondergaan.

Voor de groene zones is er geen probleem. Voor deze zones zullen geen bijzondere beperkingen worden opgelegd. De gewone voorzorgsmaatregelen zijn nog wel steeds van toepassing.

Nog niet up-to-date

Het Overlegcomité heeft donderdag bepaald welke landen welke kleurcode meekrijgen. Die informatie wordt later op de dag gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken. Voor wie donderdag op reis vertrekt, is het dus opletten: de huidige informatie van Buitenlandse Zaken (zie onderaan dit artikel) is niet relevant en up-to-date. Het gaat namelijk om reisadvies voor vertrekkers, over de situatie op dat moment in bepaalde landen (en of het toegelaten is om af te reizen). Zo worden Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië beschouwd als veilige landen, terwijl pakweg Denemarken en Finland respectievelijk code oranje en code rood meekregen. Daar komt gezien de huidige epidemiologische situatie mogelijk snel verandering in.

In de loop van donderdag zou een aparte nieuwe lijst moeten opsommen welke maatregelen gelden voor wie terugkeert uit een bepaald land op die dag. Volgens woordvoerder Arnaud Gaspart zal dat gebeuren in de loop van de dag, maar “we zijn nog bezig met de praktische schikking.”

Rood of oranje? Verzekering inroepen wellicht niet mogelijk

Wie zijn vakantie wil annuleren omdat zijn bestemming straks oranje of rood staat ingekleurd op de coronakaart, zal daarvoor in de meeste gevallen trouwens niet op de verzekering kunnen rekenen. Dat valt te horen bij Assuralia, de sectorfederatie van de verzekeraars.

“Een annulatieverzekering kan worden ingeroepen in een aantal gevallen. Meestal gaat het om een lijst van 20 tot 25 omstandigheden. Maar doorgaans is vereist dat iemand ziek is”, legt woordvoerder Wauthier Robyns uit. Dat de bestemming een ander coronakleur kreeg, zal in de meeste polissen geen grond zijn voor een annulatie. Robyns vergelijkt het met rellen in een stad, bijvoorbeeld toen de gele hesjes op straat kwamen. Dat was voor de verzekeraars ook geen reden om een annulering te dekken.

Reisbijstand

Toeristen die dan toch maar vertrekken naar een rode zone, en daarmee het reisadvies van Buitenlandse Zaken negeren, moeten er rekening mee houden dat ze het risico lopen dat de reisbijstand geen medische kosten zal terugbetalen mochten ze daar ziek worden of een ongeval hebben. Dat geldt onder meer voor de reisbijstand van de christelijke en socialistische mutualiteiten.

Danny Smagghe van Touring, een aanbieder van reisbijstand, bevestigt. Bij een negatief reisadvies of een lockdown kan de verzekering op dit moment niet ingeroepen worden. Hoe het zit bij de code ‘oranje’, waarbij reizen sterk worden afgeraden maar niet verboden, is de verzekeraar nog aan het bekijken. De reisbijstandsverzekering dekt voor alle duidelijkheid wel medische kosten als de kleurcode zou veranderen van groen naar oranje of rood op het moment dat de vakantieganger al ter plaatse is, verduidelijkt Smagghe.