Dries Mertens eert ploegmaat die twee maanden gratis voetbalt voor Napoli: “Zijn vertrek doet me echt pijn”

Meedoen voor de titel zit er dit seizoen niet in voor Napoli, maar Dries Mertens trapte zijn club woensdagavond wel opnieuw naar de zesde plaats in het klassement. Na afloop wilde hij het echter vooral over José Callejón hebben.

Met 51 punten doet Napoli voorlopig even goed als AS Roma. Milan telt als zevende twee punten minder, een plek die ook recht geeft op Europees voetbal omdat Napoli de beker won. Mertens tekende onlangs bij tot 2022, maar zijn Spaanse ploegmaat deed dat niet. Callejón vertrekt dan ook als de Serie A erop zit, aldus coach Gennaro Gattuso.

Maar als een laatste geste aan de club die hem in 2013 voor 9,5 miljoen euro wegkocht bij Real Madrid, verlengde de aanvaller zijn contract met twee maanden tot 31 augustus. Zijn loon werd daarbij gereduceerd van 3 miljoen euro per jaar naar… nul euro.

Foto: Photo News

“Callejón speelt al zeven jaar aan mijn zijde”, aldus Mertens. “Wetende dat hij gaat vertrekken, dat doet mij echt pijn. En wetende dat hij hier bleef door gratis te voetballen omdat hij zoveel geeft om ons shirt… Hij is een echt voorbeeld. Hij had evengoed op vakantie kunnen gaan. Hij verdient dan ook alle krediet dat er is.”

De 33-jarige Callejón speelde tot nu toe 341 wedstrijden voor Napoli. Daarin was hij goed voor 82 doelpunten en 77 assists. Hij was in zijn carrière ook vijf keer Spaans international.