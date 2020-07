Ryanair wil meer dan tachtig mensen in ons land ontslaan

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft de intentie om 44 piloten en 40 stewards en stewardessen die in België gebaseerd zijn, af te danken. De wet-Renault zal worden geactiveerd, zo werd van de christelijke vakbond vernomen.

Ryanair riep de in België gebaseerde werknemers de voorbije weken meermaals op om loonsverlagingen te aanvaarden, omdat de maatschappij anders de procedure-Renault voor collectieve ontslagen zou lanceren. Dat heeft ze nu dus effectief gedaan.

Er was sprake van dat piloten 20 procent en cabinepersoneel 10 procent zouden moeten inleveren.

Ryanair kondigde eerder 3.000 ontslagen aan in Europa door de coronacrisis. Onder meer in Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden wel akkoorden bereikt over loonsverlagingen om banen te behouden.