Paula Marckx krijgt plein naar haar vernoemd aan Antwerpse luchthaven

Op de luchthaven van Deurne in Antwerpen is donderdag in intieme kring afscheid genomen van de vorige week op 94-jarige leeftijd overleden mensenrechtenactiviste, journaliste en pilote Paula Marckx. Het stadsbestuur maakte na afloop ook bekend dat het plein met rotonde op de Luchthavenlei vlak voor de luchthaven naar Marckx wordt vernoemd.

Paula Marckx werd in 1925 geboren in de Antwerpse Seefhoek en was tijdens haar lange carrière onder meer de eerste vrouw die piloot werd op de luchthaven van Deurne. Bij het grote publiek is ze vooral bekend van het arrest-Marckx, een procedure die ze in 1979 won bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en die ervoor zorgde dat België de bestaande discriminatie tussen kinderen van een gehuwd gezin en zogenaamd buitenechtelijke kinderen moest stoppen.

Volgens het stadsbestuur kan “de impact van een persoonlijkheid als Paula Marckx moeilijk overschat worden”, aangezien ze er eigenhandig voor zorgde dat de Belgische afstammingswet - die nog dateerde uit de tijd van Napoleon - werd gewijzigd. “De luchthaven, waar zij als eerste Vlaamse vrouw piloot werd, is een uitstekende plaats om haar rijk leven en diverse carrière te eren”, stelt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Antwerpen brengt op deze manier hulde aan Paula Marckx en zal haar blijven gedenken als mensenrechtenactiviste.” De naamgeving aan het pleintje past volgens de stad ook in de visie om meer vrouwelijke straatnamen te benoemen, zodat er meer evenwicht zou zijn tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke straatnamen.