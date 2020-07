Huisartsen verwachten vanaf augustus toestroom van bezorgde vakantiegangers

“Vanaf volgende maand, in augustus, verwacht ik dat de huisartsen zullen overstelpt worden door vakantiegangers die teruggekeerd zijn uit een zuiderse vakantiebestemming en zich zorgen maken over hun gezondheid en zich dan zullen willen laten testen. En ik betwijfel of we de capaciteit zullen hebben om die mensen allemaal te testen.” Dat zegt dr. Jos Vanhoof, huisarts in Lommel en bestuurslid van artsensyndicaat BVAS donderdag aan Belga.

Jos Vanhoof pleit in eerste instantie voor duidelijke richtlijnen vanwege de overheid. “Men moet beleid durven maken. Het heeft geen zin om altijd een beroep te doen op het zogeheten gezond verstand”, zegt Vanhoof. Terugkomst vanuit een risicogebied, betekent ontegensprekelijk dat men de nodige quarantainemaatregelen verplicht dient te respecteren, tot de uitslag van de test bekend is.

Ook in verband met de kleurcode oranje moet er ondubbelzinnige duidelijkheid verschaft worden: “Het is zwart of wit en niet iets waarmee men alle kanten op kan.”

Voorts moeten de mensen die met vakantie willen gaan erop gewezen worden dat ze een risico lopen in bepaalde gebieden. “En wanneer ze besmet raken en in quarantaine moeten, dan zijn de risico’s ook voor hen en niet voor de ziekteverzekering, dat moet hen duidelijk gemaakt worden”, vindt dr. Vanhoof. “Uitzondering moet worden gemaakt voor mensen die plots in een risicogebied verzeilen en daar overvallen worden door de situatie, maar dan moeten die mensen ook meteen bij terugkomst van hun vakantiebestemming getest worden.”

“Voorts blijven social distancing, doorgedreven handhygiëne en het in publieke besloten ruimtes verplicht dragen van mondmaskers essentieel”, meent de huisarts. “We kunnen dat niet genoeg blijven benadrukken.”