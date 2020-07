WHO start onderzoek naar hoe pandemie beheerd werd

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een expertenpanel samengesteld dat moet onderzoeken hoe de wereldwijde aanpak van de coronacrisis verlopen is. Vanuit verschillende hoeken krijgt de VN-organisatie kritiek op haar aanpak. De experts moeten een eerlijke evaluatie maken, om zulke tragedies in de toekomst te voorkomen.

De Nieuw-Zeelandse oud-premier Helen Clark en oud-presidente van Liberia Ellen Johnson Sirleaf zullen het panel voorzitten, en zullen ook de andere leden kiezen. Het mandaat van dat panel zal besproken worden met de lidstaten. “Het wordt een onafhankelijk comité dat de voorbereiding en het antwoord op de pandemieën zal onderzoeken”, aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus op een vergadering in Genève met diplomaten van de lidstaten. “Dit is een tijd voor zelfreflectie.”

In mei hadden de WHO-leden al unaniem opgeroepen om de respons te evalueren. Ook de reacties van de verschillende regeringen zullen worden bekeken.

Voor de Amerikaanse president Donald Trump was de manier waarop de WHO de crisis aangepakt heeft een argument om de organisatie te verlaten. Trump meent dat de WHO te laat zou hebben gereageerd en de rest van de wereld te laat zou hebben geïnformeerd.

“Door onze eigen verdeeldheid heeft het virus het voordeel”, zei Tedros. “We kunnen de pandemie niet overwinnen als we verdeeld zijn. De grootste bedreiging waarmee we te maken krijgen is niet het virus, maar het gebrek aan leiderschap en solidariteit. Als het op gezondheid aankomt, dan is ons lot aan elkaar verbonden.”

Tedros verwacht het rapport van de experts tegen mei volgend jaar.