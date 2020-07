KU Leuven heeft kandidaat-vaccin tegen coronavirus ontwikkeld en wil dit jaar nog beginnen testen op mensen

Virologen van het Rega Instituut aan de KU Leuven hebben een kandidaat-vaccin ontwikkeld dat hamsters beschermt tegen het coronavirus. Het team onder leiding van virologen Johan Neyts en Kai Dallmeier is momenteel in gesprek met productiepartners en hoopt in december te kunnen beginnen met testen op mensen.

Van de acht varianten die het Rega ontwikkeld heeft, is na testen bij proefdieren één kandidaat-vaccin overgebleven. Uit de proeven blijkt dat de uitverkozen variant bijzonder goed werkt bij hamsters. Na toediening van dit vaccin was het coronavirus niet of nauwelijks nog detecteerbaar in de longen van de dieren.

“Bij de hamsters die het kandidaat-vaccin kregen, zagen we tot wel een half miljoen keer minder virus dan bij de hamsters uit de controlegroepen. De dieren bleven ook gespaard van een longinfectie. De longen van de proefdieren uit de controlegroepen waren daarentegen wel duidelijk aangetast”, zei professor Neyts tijdens een persconferentie. Eén dosis bleek al voldoende bescherming te bieden tegen de infectie. Bij meerdere dieren gebeurde dit binnen de tien dagen na de vaccinatie.

Het onderzoek is (nog) niet gepubliceerd in een academisch vakblad. In afwachting van peer review, waarbij vakgenoten nagaan of het onderzoek aan de kwaliteitseisen voldoet, worden de resultaten wel al op de bekende preprintwebsite bioRxiv geplaatst.

Gele koorts

Professor Johan Neyts Foto: AFP

Het kandidaat-vaccin is gemaakt op basis van een bestaand vaccin tegen gele koorts. Het gelekoortsvaccin smokkelt als het ware een stukje van de genetische code van het coronavirus mee het lichaam in. Idealiter wekt het immuniteit op tegen gele koorts én Covid-19.

“Het gelekoortsvaccin heeft zijn effectiviteit al meer dan eens bewezen”, zegt Neyts. “Het wordt al zo’n tachtig jaar gebruikt en in die periode zijn er al bijna 800 miljoen mensen mee gevaccineerd. Eén dosis van het vaccin resulteert in levenslange bescherming tegen gele koorts. Van de meer dan 160 vaccins die in ontwikkeling zijn tegen Covid-19, zijn wij de enige die gele koorts als basis gebruiken.”

De kandidaat focust op de typische uitsteeksels op het oppervlak van het coronavirus. Hiermee hecht het virus zich aan de cel, waarna het vervolgens binnendringt en begint te vermenigvuldigen. Het kandidaat-vaccin spoort het lichaam aan om antistoffen te maken tegen die uitsteeksels, waardoor het virus zich niet meer aan gezonde cellen kan hechten en zich dus ook niet kan verspreiden.

Proefpersonen

De volgende stap zijn klinische proeven oftewel testen op proefpersonen. Daarvoor is het Rega in gesprek met productiepartners die geaccrediteerd zijn om zo’n vaccin te produceren onder de strengste kwaliteitsnormen. “Als alles verder goed blijft lopen, plannen we in december te beginnen met de eerste klinische studies op mensen”, zegt Kai Dallmeier, die het vaccinteam aanstuurt.

Wereldwijd worden al zeventien kandidaat-vaccins getest op mensen. “Dat is een goede zaak, want in dit stadium is het belangrijk om op verschillende paarden te wedden”, zegt Dallmeier. “De meeste van die andere kandidaat-vaccins kan je indelen in een paar klassen. Er is dus een risico dat als één uit de klasse faalt, andere kandidaten van hetzelfde type ook kunnen falen.”