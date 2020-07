Manuel Pellegrini neemt komend seizoen over bij Betis

De Chileen Manuel Pellegrini is komend seizoen de trainer bij de Spaanse eersteklasser Real Betis, zo maakte de club donderdag bekend.

Eind vorige maand werd Rubi ontslagen bij de huidige nummer dertien in de competitie en tot het einde van het seizoen vervangen door interim-coach Alexis Trujillo.

De 66-jarige Pellegrini ondertekende bij Betis een contract voor drie seizoenen. Hij zat zonder werk nadat hij eind vorig jaar aan de deur werd gezet bij de Engelse eersteklasser West Ham. Pellegrini was aan zijn tweede seizoen bezig bij West Ham en had ook nog een contract voor het volgende seizoen. Vorig seizoen leidde hij The Hammers naar een tiende plaats.

Eerder stond de Chileen onder meer bij River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga en Manchester City aan het roer. Met die laatste club werd hij in 2014 kampioen, maar ook in Spanje heeft hij dus heel wat ervaring.