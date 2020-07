Supporters van Anderlecht trekken de straat op tegen nieuwe uren wedstrijden: “Jullie maken het voetbal kapot!”

De nieuwe aanvangsuren van wedstrijden in de Jupiler Pro League blijven voor beroering zorgen. Na afkeurende reacties van het overkoepelende supportersorgaan en Voetbal Vlaanderen trok Mauves Army 2003, een supportersclub van Anderlecht, zelfs de straat op.

In het nieuwe mediacontract voorziet rechtenhouder Eleven Sports op zaterdag- en zondagnamiddag een extra tijdslot, zodat er geen overlapping meer is tussen de 1A-wedstrijden. Voortaan wordt er op vrijdag om 20u45, zaterdag om 16u15, 18u30 en 20u45 en zondag om 13u30, 16u00, 18u15 en 20u45 gevoetbald. Dat wil zeggen dat het zwaartepunt van de speeldag naar zondag verschuift, terwijl op zaterdag nog maar drie wedstrijden gespeeld zullen worden.

Volgend seizoen kan de voetbalsupporter elke wedstrijd dus live volgen op de buis, maar dat is dus niet naar de zin van de supporters. “De nieuwe regeling over aftraptijden slaat elke voetbalsupporter met verstomming”, reageerde Eddy Janssis, voorzitter van Belgian Supporters, woensdag.

Foto: Photo News

“Typerend”

Diezelfde dag later trok Mauves Army 2003 richting het bondsgebouw voor een protestactie. “Woensdag jongstleden vond er een symbolische actie plaats onder leiding van de groep”, klinkt het bij de supportersgroep van Anderlecht. “Met het spandoek gericht aan de Pro League en Eleven Sport willen we onze verbazing en onze afkeuring aantonen aangaande de nieuwe aanvangsuren voor het komende seizoen.”

“Deze beslissing is zeer typerend voor wat er zich de laatste jaren in het Belgisch voetbal afspeelt. Beslissingen worden genomen door bureaucraten die wellicht nog nooit één voet in een stadion hebben gezet. Bovendien wordt er beslist zonder de eerst betrokkenen, zijnde de supporters, te raadplegen of te bevragen. Of het nu gaat om de uurroosters of de heropening van de stadions.”

De supporters van paars-wit roepen de Pro League en Eleven Sports dan ook op “om eindelijk de moeite te doen om supporters te raadplegen en bevragen”. Want: “Jullie doen alsof jullie het voetbal dynamisch willen maken, maar jullie maken het kapot”, klinkt het.