Presidentskandidaat Kanye West spreekt voor het eerst over zijn plannen: “Beleid? Ik weet niet of je het zo kan noemen”

Hij is rapper, producer, kledij-ontwerper en sinds vorig weekend ook kandidaat-president van Amerika. Kanye West heeft in een gesprek met Forbes voor het eerst gesproken over zijn ambities als politicus. We komen te weten dat hij nog nooit ging stemmen, Joe Biden maar niks vindt en dat hij abortus des duivels vindt. Maar het interview - dat 4 uur duurde - onthult nog zoveel meer.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Is het een parodie of is hij serieus? Je denkt het eerste, maar vreest het tweede wanneer je de vele uitspraken van Kanye West leest over de VS, over Donald Trump of over politiegeweld. Zijn campagne lanceert hij onder de naam ‘The Birthday Party’. Waarom? “Omdat iedereen jarig zal zijn, als ik win. Nochtans zou ik waarschijnlijk opkomen als Republikein, maar dat kan nu niet omdat Donald Trump al hun kandidaat is. Eén van de belangrijkste redenen waarom ik dat rode petje met Make America Great Again erop droeg, is als protest tegen de segregatie van de stemmen in de zwarte gemeenschap. Dat en omdat ik fan ben van de Trumphotels en van de saxofoons in de lobby daar.”

LEES OOK. Kanye West wil president worden, maar is dat realistisch? Amerika-expert: “Het kan zeker” (+)

West doet ook enkele inhoudelijke uitspraken. Over abortus bijvoorbeeld. “Ik ben pro-life (tegen abortus, red.), omdat ik het woord van de Bijbel volg.” West spreekt zich ook uit tegen de doodstraf. “Thou shallt not kill, staat er in de Bijbel.” En als West president wordt, mag Tesla- en Space X-topman Elon Musk minister van Ruimtevaart worden.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange 🍊 pic.twitter.com/IyPOdEKaVY — ye (@kanyewest) July 1, 2020

Verder in het interview geeft hij er ook Joe Biden, de democratische kandidaat, zwaar van langs. “Als je niet stemt op de Democraten, ben je niet zwart, zei hij. Gaan we doen alsof hij dat niet gezegd heeft? Want hij hééft het gezegd, hé. Weet je. Obama is uitzonderlijk. Trump is uitzonderlijk. Van Kanye West wordt gezegd dat hij uitzonderlijk is. Amerika heeft uitzonderlijke mensen nodig die de weg leiden. Clinton? Uitzonderlijk .Maar Joe Biden, nee hij is niet uitzonderlijk.” Of zijn campagne stemmen moet plukken van Bidens kiezers om zo Trump te helpen? “Nee, ik steun Trump niet langer. Met dit interview doe ik die rode pet af. Maar ik ontken niet dat ik mogelijk zwarte stemmen ga stelen van Joe Biden. Zeggen dat een zwarte stem Democratisch moet zijn, is een vorm van racisme en white supremacy.”

In het Witte Huis, bij president Donald Trump. Foto: EPA-EFE

Vraag is: als West president zou worden, wat voor beleid krijgen de Verenigde Staten dan? “Beleid. Ik weet niet of ik het woord beleid zou gebruiken voor de manier waarop ik het zou aanpakken. Ik had geen beleid toen ik naar Nike ging en Yeezy’s begon te ontwerpen en toen ik op hetzelfde moment naar Louis stapte en ook een Louis Vuitton ontwierp. Het was geen beleid, het was design. We moeten het design veranderen om de geesten eindelijk te bevrijden.”