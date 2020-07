Guillaume Gillet (36) is na 4 jaar terug in België bij Charleroi: “Ik ben bijna even oud als de trainer”

Lange haren, guitige blik en nog altijd evenveel energie. Guillaume Gillet (36) voetbalde vier jaar in Frankrijk, maar keerde nu terug naar ons land. De middenvelder verkoos het ambitieuze Charleroi boven het onzekere Moeskroen. Wij stelden hem 5 essentiële vragen. “Ik denk nog niet aan het einde van mijn carrière.”

1. Waarom kies je voor Charleroi?

“Om eerlijk te zijn was ik het liefst in Frankrijk gebleven. In de Ligue 1. We dwongen met Lens de promotie af en ik voelde me daar thuis. Zo’n vurig publiek. Als we op maandag tegen Niort speelden, zat er 30.000 man in de tribune. Helaas kreeg ik geen nieuw contract meer en moest ik geëmotioneerd afscheid nemen. Terugkeren naar België was dan een logische stap en Charleroi is ook uitgegroeid tot een gepassioneerde club die mikt op de top 4. Ze weten hier al enkele weken dat ik beschikbaar was.”

2. Waarom liet je Moeskroen dat je ook wou in de kou staan?

“Het was makkelijker geweest om bij Moeskroen te tekenen. Ze boden me twee jaar contract , mijn gezin woont in Lille, mijn zoontje voetbalt bij Moeskroen en de kinderen konden naar dezelfde school blijven gaan. Maar ik hou van uitdagingen. Charleroi speelt Europees voetbal, eindigde derde en wil misschien nog beter doen dan vorig seizoen. Ik praatte 2,5 uur met trainer Karim Belhocine en het klikte. Er is dan ook niet veel leeftijdsverschil tussen ons, hé.”

3. Hij is 42. Word jij het verlengstuk van de coach op het terrein?

“Karim is een jonge trainer en hij voelt zich nog steeds een beetje speler. Ik ken hem nog van toen we tegen elkaar harde duels uitvochten. Zijn visie ligt me wel. Natuurlijk wil ik bij Charleroi een leider worden, maar ik besef dat hier veel concurrentie is. Jongens als Morioka en Ilaimaharithra dwongen die derde plaats af. Ik zal moeten bewijzen dat ik nog de kracht en de benen heb om de ploeg naar een hoger niveau te tillen. Het voordeel is wel dat ik polyvalent ben. Karim weet dat ik ook op de rechterflank kan spelen.”

Foto: Photo News

4. Sommige fans twijfelen. Zit je niet te veel in de herfst van je carrière?

“Profvoetballers van 36 of ouder zijn zeldzaam. Maar ik geniet nog van elk moment dat ik op het veld sta. Vorig seizoen bij Lens kon ik de opeenvolging van matchen (26 duels, 2 goals, nvdr.) nog goed aan en ik miste geen drie trainingen. Ik ben dus nog in vorm en zolang ik me verzorg zal dat zo blijven. Ik sprak deze week nog met Olivier Deschacht. Fantastisch dat hij nog voetbalt. Hij is een voorbeeld. Vooral omdat ik besef dat de Belgische competitie de voorbije jaren alleen maar sterker is geworden. In Frankrijk bekijken ze de Jupiler Pro League ook niet meer al een klein reeksje.”

5. Wordt dit je laatste jaar als voetballer?

“Ik heb geen eindpunt in mijn hoofd. Tijdens de coronacrisis heb ik gemerkt hoe belangrijk sport voor mij is. Ik miste de collectieve trainingen, maar hield me strikt aan mijn individuele programma. Als ik dat niet had gedaan op mijn leeftijd, dan was mijn carrière nu misschien voorbij. Maar de honger is nog groot. Wat mij betreft kan de competitie niet snel genoeg beginnen. Liefst met zoveel mogelijk publiek in het stadion.”

Foto: Photo News