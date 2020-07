Mishandelingen in opleiding paracommando gaan van kwaad naar erger: “Als niemand instructeurs op de vingers tikt, zullen wantoestanden escaleren”

“Wat bij de para’s gebeurt, blijft binnen de para’s”. De omerta is de regel binnen de elite-eenheid van het leger, klikken en klagen de uitzondering. Maar volgens insiders gaan de wantoestanden en mishandelingen van kandidaten tijdens de basisopleiding van kwaad naar erger. In die mate dat de omerta toch doorbroken wordt. “Indien er geen einde komt aan die wantoestanden, dan is de eenheid op termijn ten dode opgeschreven”, zeggen klokkenluiders.