Servische regering stelt maatregelen bij na fel protest in Belgrado

De regering in Servië heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een geplande lockdown in Belgrado komt er na de felle protesten van de voorbije dagen toch niet, maar premier Ana Brnabic legt in de hoofdstad wel een verbod op voor bijeenkomsten met meer dan tien mensen.

Dinsdag en woensdag kwamen duizenden woedende manifestanten samen voor het Servisch parlement in Belgrado na de aankondiging door president Aleksandar Vucic dat er dit weekend een nieuwe lockdown komt. De manifestanten riepen om het ontslag van Vucic en protesteerden fel tegen de aangekondigde maatregelen om de nieuwe opstoot van Covid-19 tegen te gaan. Tientallen agenten raakten gewond bij het protest, nadat ze bekogeld werden met flessen, stukken beton en stenen. De betogers staken ook meerdere politievoertuigen in brand.

De betogers verwijten de autoriteiten dat ze de weg geëffend hebben voor een tweede golf door de coronamaatregelen te snel te versoepelen. Dit zouden ze gedaan hebben om de verkiezingen van 21 juni, waar de NSN-partij van Vucic ruim won, te organiseren.

Vucic haalde donderdag zwaar uit naar de “criminele hooligans” die volgens hem aan de basis liggen van de rellen. “Ik heb jullie beloofd dat we de vrede en stabiliteit zullen bewaren, ondanks de gewelddadige aanvallen die ons allen choqueren”, zei hij. “We gaan de strijd winnen.”

De Europese Commissie toonde donderdag haar bezorgdheid over de protesten in Servië. Ze benadrukte ook dat de fundamentele rechten altijd gerespecteerd moeten worden. “Dat is uiteraard van toepassing op het recht tot vreedzaam protest”, klonk het. “Dat is een fundamenteel recht in een democratie. Het gebruik van geweld moet steeds evenredig zijn.”