Knokke-Heist trommelt indrukwekkende politiemacht op in uitgaansbuurt: “Maar niet de hele zomer: dat is niet mogelijk”

Knokke-Heist - Na de veldslag van dinsdagavond bleef het woensdagnacht opvallend kalm in de uitgaansbuurt in Knokke-Heist. Daar zorgde een indrukwekkende politiemacht voor.

En of de lokale politie en het gemeentebestuur ingegrepen hebben. Na de verontrustende beelden van dinsdagnacht waarbij honderden — overwegend Nederlandse — jongeren na sluitingsuur de boel op stelten zetten, werd er woensdagavond een indrukwekkende politiemacht van 40 agenten op de been gebracht: er kwam zelfs versterking van Nederlandse collega’s.

LEES OOK. Politie veegt uitgaansbuurt in Knokke schoon met groot machtsvertoon: “Heel Amsterdam zit hier, omdat je hier legaal mag drinken” (+)

’s Avonds werden groepjes jongeren al tegengehouden en gefouilleerd, richting 1.00 uur begon de politie zich op stellen rond het A. Verweeplein. Kort na sluitingsuur werden de jongeren kordaat gevraagd om te vertrekken. Dat gebeurde allemaal erg vlot.

“Na het academisch kwartiertje zijn onze manschappen beginnen opschuiven. Iedereen werkte mee, dus we houden een positief gevoel over aan de avond. Er waren wel minder jongeren op de been als dinsdag en de sfeer was minder agressief”, aldus korpschef Steve Desmet. “Enkele rotte appels zorgden dinsdag voor problemen. En dan heb je natuurlijk nog de meelopers. Woensdagavond hebben we getoond dat we zo’n toestanden niet toelaten. De boodschap is duidelijk aangekomen.”

De politie houdt een stok achter de deur: als de situatie opnieuw erger wordt, is burgemeester Lippens nog steeds bereid om de uitgaansbuurt tijdelijk te sluiten. Maar dat is vooralsnog niet nodig.

“De huidige bezetting houden we nog aan tot en met dit weekend. Daarna gaan we evalueren. De hele zomer zo’n dispositief aanhouden, is echter onmogelijk. Wanneer het drukker wordt in andere politiezones hebben ze daar ook hun mensen nodig. We hopen dus dat de gemoederen bedaard zijn. Anders kan de burgemeester alsnog ingrijpen.”