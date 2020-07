Aanklager mag financiële gegevens van president Donald Trump inkijken

Een aanklager in New York mag wel degelijk de financiële gegevens van president Donald Trump inkijken. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof donderdag geoordeeld. De president mag de vrijgave van die gegevens dus niet blokkeren. Het gaat onder meer om zijn belastingaangifte. In tegenstelling tot andere presidentskandidaten de afgelopen decennia weigerde Trump zijn aangifte vrij te geven.

Een rechtbank in New York had inzage gevraagd en hem gedagvaard, maar Trump weigerde. Zeven van de negen opperrechters vinden nu dat een aanklager het recht heeft die gegevens in te kijken. “Geen enkele burger, zelfs niet de president, kan voorkomen dat hij in het geval van een strafrechtelijk onderzoek documenten moet voorleggen”, klinkt het. “De president geniet geen absolutie immuniteit voor rechterlijke bevelen van openbaar aanklagers.”

Tegelijk besliste het Hooggerechtshof ook dat het Congres géén inzage krijgt in Trumps financiële gegevens. De Democraten hadden daarop aangedrongen, omdat ze vragen hebben bij hoe Trump zijn eigen financiële zaken beheert. De hoogste rechtbank stuurt deze zaak terug naar een lagere rechtbank.