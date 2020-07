Faillissement van Orchestra-Prémaman in België officieel, tien winkels blijven open

Het faillissement van het Belgische filiaal van de Franse keten van baby- en kinderkleding Orchestra-Prémaman is donderdag officieel uitgesproken. Dat meldt de Franstalige socialistische bediendebond Setca. Overnemer Neworch, die in handen is van Pierre Mestre die ook de oprichter is van Orchestra, gaat in België wel tien winkels openhouden. Dat is goed voor het behoud van in totaal 116 banen.

In Vlaanderen blijven alleen de vestigingen in Drogenbos en Zaventem bestaan. De andere winkels die de overnemer zal openhouden, zijn die van Anderlecht, Boncelles, Charleroi-Couillet, Gosselies, Libramont, Marche-en-Famenne, Rocourt en Waver. Ook in het Groothertogdom Luxemburg blijven twee winkels open.

“De werknemers die niet kunnen blijven hebben nu zekerheid en kunnen de bladzijde omdraaien”, reageert Fabienne Meulemans van Setca. “Tot hiertoe waren zij nog steeds verbonden aan hun werkgever, maar zeer binnenkort zullen ze zich dus op de arbeidsmarkt kunnen inschrijven.”

Begin vorig jaar telde de keten nog een zestigtal winkels in ons land. Eerder was er sprake van dat negentien winkels zouden kunnen openblijven.

Orchestra-Prémaman zit sinds begin dit jaar in een procedure van gerechtelijke reorganisatie in België. Ook in andere landen waar de keten aanwezig is, wordt er gesnoeid.