Russische gouverneur gearresteerd wegens betrokkenheid bij moordzaken

De Russische veiligheidsdiensten hebben gouverneur Sergej Furgal uit de regio Chabarovsk, in het uiterste oosten van het land, gearresteerd wegens zijn betrokkenheid bij verschillende moordzaken. Furgal zou in het verleden de opdracht hebben gegeven om verschillende mensen uit het bedrijfsleven om het leven te brengen.

Eerder werden in deze zaak vier leden van een criminele organisatie gearresteerd, deelden de autoriteiten mee. Die zouden de speurders op de betrokkenheid van Furgal gewezen hebben. De feiten zouden van zestien jaar geleden dateren, toen Furgal nog zakenman was.

De 50-jarige Furgal, van de nationalistische partij LDPR, voert sinds 2018 de job van gouverneur uit. Volgens mediaberichten riskeert hij bij veroordeling een levenslange gevangenisstraf.

Het Russische Hooggerechtshof meldde donderdag voorts dat de procedure, na de dood van de voormalige Russische gouverneur Michail Ignatjev, die president Vladimir Poetin wegens zijn ontslag had aangeklaagd, stopgezet is. Ignatjev wilde met de rechtsprocedure zijn ontslag ongedaan maken.

De ontslagen gouverneur van de republiek Tsjoevasjië, ongeveer 650 kilometer ten oosten van Moskou, was meteen nadat hij klacht had ingediend met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Volgens mediaberichten was hij besmet met het coronavirus. Midden juni stierf hij.

Poetin had Ignatjev in januari op straat gezet, officieel omdat het vertrouwen geschonden was. Ignatjew stond tien jaar aan het hoofd van Tsjoevasjië.

De verdediging van Ignatjev wil de rechtsprocedure echter verderzetten en de naam van de voormalige gouverneur zuiveren. Daarom wil zijn advocaat in beroep gaan tegen de stopzetting.