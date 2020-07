Club Brugge breekt contract van Balanta open tot 2024

Club Brugge heeft zijn Colombiaanse middenvelder Eder Balanta (27) twee jaar langer aan het team verbonden. Hij zette donderdag zijn handtekening onder een nieuw contract tot 2024, zo bevestigt de landskampioen in een ludiek filmpje.

Balanta kwam vorige zomer over van het Zwitserse FC Basel. Het jeugdproduct van River Plate wisselde op de positie van controlerende middenvelder af met Mats Rits. Hij kwam aan zestien wedstrijden in de Jupiler Pro League (twee goals) en stond ook in de basis in de drie laatste groepswedstrijden van de Champions League.