Pairi Daiza en Brussels museum bekvechten over mummie van Kuifje: “Wij beloven toch ook geen panda’s?”

Het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel is niet te spreken over de aankondiging van een tentoonstelling door Pairi Daiza. Het dierenpark zou de mummie tonen waarop tekenaar Hergé zich baseerde voor een van zijn Kuifje-strips. Dat kan niet, zegt het museum, want de échte mummie staat bij hen achter de vitrine. “We snappen dat Pairi Daiza mensen naar het park wil lokken, maar wij beloven toch ook geen panda’s?”