Wereldrecordpoging snelste motor gaat door op grootste zoutvlakte ter wereld: “Minstens 330 km/uur”

Minstens 330 km/uur. Zo snel moet de Wattman straks gaan rijden. Voxan, het Franse bedrijf achter de supersnelle elektrische motorfiets, wil daarmee het huidige wereldsnelheidsrecord verbreken.

Voxan Motors begon al in het najaar van 2018 aan het ontwerp van de Wattman, een compleet nieuwe motor met een vermogen van 367 pK. “De focus lag enerzijds op de weerstand van de motor, anderzijds op de stabiliteit bij extreem hoge snelheid”, zegt ontwikkelaar Louis-Marie Blondel, die de machine ook zelf testte. “De bestuurder moet ook zo laag mogelijk kunnen zitten om snel te gaan. We mikken op minstens 330 km/uur.”

Het huidige snelheidsrecord staat momenteel op naam van de Japanner Ryuji Tsurata met 329 km/uur. Zesvoudig wereldkampioen motorracen Max Biaggi zal dat record met de Wattman proberen verbreken. De rit zal plaatsvinden in juli 2021 op de Salar de Uyuni in Bolivia, dat is met een oppervlakte van meer dan 10.000 km2 de grootste zoutvlakte ter wereld.