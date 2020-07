Gevangenis Leuven Centraal in medische isolatie na besmetting personeelslid

Leuven -

De gevangenis van Leuven Centraal gaat vanaf donderdagavond in medische isolatie. Zowat alle gemeenschappelijke activiteiten worden tijdelijk afgeschaft, met uitzondering van de wandeling, en bezoek is enkel nog mogelijk onder strenge voorzorgsmaatregelen. Die beslissing is er gekomen nadat een personeelslid besmet was geraakt met het coronavirus, meldt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.