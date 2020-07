Goudprijs op ongekende hoogte door coronacrisis, maar is beleggen in goud écht de veiligste optie?

Beleggers trekken in het heetst van de coronacrisis naar de veiligste haven die ze kennen: de goudmarkt. En daardoor stijgt de goudprijs elke dag. De recordprijs van 1.920 dollar per ounce (31,1 gram) is nu zelfs in zicht. “Het is zoals gepelde garnalen. Als er geen goud meer is, dan neemt de levertijd toe en stijgt de prijs.”