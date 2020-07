Getuigenis over kwijtgespeeld vingertopje en liefdesverklaring in bloed: Johnny Depp wentelt zich in slachtofferrol op derde procesdag

Op de derde dag van het proces van acteur Johnny Depp (57) tegen de Britse tabloidkrant The Sun kwamen zijn strijd tegen zijn verslaving aan pijnstillers en zijn ziekelijke jaloezie aan bod. Ontkennen deed de acteur niet, maar hij hield wel bij hoog en bij laag vol dat hij zijn ex Amber Heard (34) nooit als een woesteling fysiek heeft aangevallen. Integendeel, Depp wentelde zich donderdag meerdere keren in de slachtofferrol.