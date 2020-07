“Nee, pijnlijke maandstonden ‘horen er niet bij’: maar welke middelen werken nu écht?

Het hoort erbij, het is deel van vrouw-zijn. Dat denken we vaak wanneer we het hebben over pijnlijke maandstonden. Maar het verhaal van Ellen Andries (36) over haar helse pijnen heeft iets losgemaakt. “Het leven is te kort om pijn te lijden. Als je maandstonden je dagelijkse activiteiten belemmeren, kan je daar iets aan doen”, zegt dr. Christel Meuleman, al 30 jaar gynaecologe. Maar welke middelen werken nu écht?