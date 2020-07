UEFA laat geen publiek toe bij vervolg van Champions League en Europa League

De resterende wedstrijden in de Champions League en Europa League zullen allemaal achter gesloten deuren worden gespeeld. Het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA besliste donderdag dat er vanwege de coronacrisis “tot nader order” geen toeschouwers zullen worden toegelaten.

Daarnaast maakte de UEFA ook bekend dat de resterende terugwedstrijden in de achtste finales in beide toernooien in het stadion van de thuisploeg worden afgewerkt. De twee achtste finales in de Europa League waarvan ook de heenmatch werd afgelast, Inter-Getafe en Sevilla-Roma, zullen zoals al eerder bepaald in één wedstrijd in Duitsland worden afgewerkt.

Beide toernooien worden beslist met een Final 8 waarvoor morgen/vrijdag wordt geloot in Nyon. De eindronde van de Champions League wordt gespeeld in Lissabon, vier Duitse steden (Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen) ontvangen die van de Europa League. Alle confrontaties zullen vanaf de kwartfinales in één duel worden afgewerkt.