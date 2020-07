Vlaams Belanger klaagt ‘omvolking’ aan met foto uit Brussel, maar gaat de mist in door ‘detail’

Op sociale media krijgt Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heel wat aandacht om een tweet die hij de wereld in stuurde. Daarin uitte hij zijn frustratie over de ‘omvolking’ van Brussel met daarbij een foto van de basiliek van Koekelberg.

“Sinds enige tijd moet ik ’s avonds, wegens werken aan de tunnels, bovengronds rijden van het parlement naar de E40 via Koekelberg. Dan ziet men pas echt wat omvolking in Brussel betekent. Wat hebben wij in godsnaam gedaan de afgelopen decennia?”, tweette Sintobin donderdagochtend. Daar voegde hij een foto van de basiliek van Koekelberg bij.

En die foto zorgt voor heel wat verwarring. Verschillende twitteraars dachten dan ook dat Sintobin de basiliek van Koekelberg verwarde met een moskee en daarom het woord ‘omvolking’ in de mond nam.

Zij gingen daarop zelf aan de slag en toonden op hun beurt ‘voorbeelden van omvolking’ van kerken en andere gebouwen in Brussel en Vlaanderen. Zo passeerden bijvoorbeeld het station van Gent, de Kapel op de Oudenberg in Geraardsbergen en de kathedraal van Antwerpen.

Sintobin verduidelijkte zelf op twitter dat hij wel degelijk weet dat het om de basiliek van Koekelberg gaat. “Mijn tweet gaat over de mensen die ik iedere dag zie, niet de Basiliek. En ja, ik weet dat die katholiek is. Ik bezocht de Basiliek op schoolreis....”, schreef hij op Twitter.