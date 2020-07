Ierse minister van Financiën Donohoe nieuwe voorzitter eurogroep

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe is de nieuwe voorzitter van de eurogroep. In twee stemrondes versloeg hij donderdag zijn twee tegenkandidaten: de Spaanse Nadia Calviño en de Luxemburger Pierre Gramegna.

Na de eerste ronde trok Gramegna zich terug uit de race, zodat het in de tweede ronde op een rechtstreeks duel tussen Donohoe en Calviño aankwam. Ietwat verrassend trok niet de Spaanse, die onder meer de steun had van Duitsland, maar wel de Ier aan het langste eind.

In de eerste ronde stemden de Benelux-landen nog alle drie voor Gramegna. In de tweede ronde kozen ze en bloc voor Donohoe. Het ziet er dan ook naar uit dat de steun van België, Nederland, Luxemburg en andere kleine landen bepalend is geweest voor de zege van Donohoe, luidt het in Europese kringen.

De centrumrechtse Donohoe (45) is een politicus van Fine Gael, een partij die lid is van de Europese Volkspartij en tot voor kort met Leo Varadkar ook de Ierse premier leverde.