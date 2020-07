Voor één keer geen V-halstrui voor Marc Van Ranst: “Om de cultuursector te steunen”

Viroloog Marc Van Ranst was donderdagavond te gast in het VTM Nieuws. En opvallend: hij had voor de verandering geen typerende effen V-halstrui aan. In de plaats daarvan koos hij voor een trui met het opschrift ‘We begrijpen mekaar’. Daarmee wil hij de cultuursector een hart onder de riem steken.

Op sociale media werd er al heel wat aandacht gegeven aan de typerende effen v-halstruien van viroloog Marc Van Ranst. Maar donderdagavond doorbrak de viroloog dat patroon. Hij koos voor een trui met het opschrift ‘We begrijpen mekaar’, de titel van de plaat van Tourist LeMC. “Dit is om de cultuursector te ondersteunen”, zei hij tijdens het VTM Nieuws. Met de opvallende kledingkeuze wil hij meer aandacht vragen voor de campagne ‘Front Line for the Frontliners’ van de Ancienne Belgique. Daarmee wil de AB de zorgverleners die de afgelopen maanden tegen Covid-19 streden, bedankten. De AB reserveert dan ook tot het einde van het jaar de eerste rij voor het zorgpersoneel.

De campagne gaat op zaterdag 11 juli van start met een concert van Tourist LeMC. Dat concert is ondertussen wel al uitverkocht.