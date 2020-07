Familie blijft met vragen achter na dodelijk ongeval met vriendin: “Bjorn was een gouden mens”

De familie van Bjorn Cleerbaut (28) uit Halle-Zoersel blijft met veel vragen achter na het ongeval dat hem en zijn vriendin Sarah (29) uit Brecht het leven heeft gekost. Woensdag kwam hij nabij Veurne op zijn dak in de gracht terecht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, waren de twee inzittenden al overleden. Maar wat de twee juist in Veurne deden, weet niemand.

Waarom Bjorn en Sarah woensdag over de Boonakkerstraat tussen Beauvoorde en Bulskamp in West-Vlaanderen reden, is zowel voor de politie als voor de familie van Bjorn nog een raadsel. De politiezone Spoorkin ...