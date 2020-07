Meisje (3) verhongert nadat mama haar acht dagen alleen laat

In Japan is een driejarig meisje om het leven gekomen nadat haar mama haar acht dagen lang alleen liet om haar lief enkele honderd kilometers verder te kunnen bezoeken. De vrouw verklaarde dat ze dacht “dat het wel oké zou zijn”.

Saki Kakehashi (24) heeft aan de politie verklaard dat ze niet verwachtte dat haar dochter zou sterven door honger en zware uitdroging. De gescheiden vrouw zei dat ze dacht “dat het wel oké zou zijn” om het kind alleen te laten in hun appartement in Tokio. Kakehashi ging in de tussentijd op bezoek bij haar lief om bijna twee uur vliegen van de hoofdstad.

De vrouw werd dinsdag gearresteerd, bijna een maand nadat ze weer thuis arriveerde en haar dochter levenloos in haar appartement aantrof. Ze belde de hulpdiensten omdat het meisje niet ademde. Het meisje droeg een luier die al dagen niet ververst was en had uitslag. Het appartement lag er ook erg rommelig bij.

Uit een autopsie blijkt dat het meisje typische tekenen vertoonde van een mishandeld kind en dat haar maag volledig leeg was.

De school van het meisje verklaarde ook dat ze al meer dan een jaar niet aanwezig was geweest.